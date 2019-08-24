Правительство собирается «предметно заняться» предприятиями со средней зарплатой менее 500 рублей

Во второй половине 2019 года правительство намерено предметно, с участием Минтруда и вице-премьера Александра Турчина, заняться предприятиями со средней зарплатой менее 500 рублей.

Как заявил премьер-министр Сергей Румас 23 августа в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1», «сегодня акцент деятельности правительства — это требование главы государства — перенесен в первую очередь на то, чтобы зарплаты бюджетников не падали ниже 80% от средней заработной платы, на то, чтобы в стране не было предприятий, которые бы получали неоправданно низкую заработную плату».

По его словам, в первом полугодии Совмин занимался предприятиями со средней зарплатой менее 400 рублей. «Таких предприятий практически не осталось, их единицы. Мы знаем причины, по которым у них это происходит, и знаем пути, когда эта ситуация будет исправлена», — заявил премьер-министр.

Он констатировал, что предприятий со средней зарплатой ниже 500 рублей много. «Больше половины этих предприятий — к сожалению, это коммунальные предприятия, работающие в сфере сельского хозяйства», — сказал Румас.

23 августа, принимая его с докладом, Александр Лукашенко напомнил о задаче по повышению зарплат низкооплачиваемых категорий работников: «Мы договаривались низкооплачиваемых как-то поднимать: социальную сферу — образование, в здравоохранении — нянечки, работники низкого звена. Они же люди, надо их поддерживать как-то».