В Брестском районе дети выловили вместо раков гранату

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Юные брестчане во время ловли раков на озере Медное (Брестский район) нашли гранату времен Великой Отечественной войны.

Фото УВД Брестской области

Как сообщили в милиции, в дежурную часть позвонил мужчина и сообщил о «сувенире из прошлого».


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По словам звонившего, он подвозил на своей машине детей в Брест. Те рассказали, что во время ловли раков нашли гранату, которую с добычей решили забрать домой.

Мужчина остановил авто, забрал гранату, отнес в лес и позвонил в милицию.

Найденный «сувенир» вместе с уловом раков мальчики решили забрать домой.

Граната была уничтожена саперно-пиротехнической группой.

Не так давно сообщалось, что во время строительных работ в Жировичском монастыре рабочими была найдена немецкая ручная граната, а при проведении газовиками земляных работ в лесу рядом с деревней Лесная (Барановичский район) была обнаружена авиационная бомба.
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Тэги: граната Великая Отечественная война Город: Брест

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