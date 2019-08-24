На белорусской границе устанавливается оборудование радиационного контроля за счет Министерства энергетики США
В Государственном таможенном комитете накануне, 23 августа, состоялась встреча руководителей таможенной и пограничной служб, Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси с представителями Министерством энергетики США и корпорации URL Federal Services International, Inc. (США).
Был обсужден ход реализации проекта «Укрепление потенциала в сфере обнаружения, противодействия и пресечения незаконного оборота радиоактивных материалов на Государственной границе Республики Беларусь». Как сообщает
В июне 2019 года оборудование установлено в автодорожных пунктах пропуска Новая Рудня, Брест и Козловичи, отмечает ГТК.