В России стремительно растет число граждан с ожирением

Число людей с диагнозом «ожирение» в России за пять лет выросло в полтора раза. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения, которые приводит lenta.ru со ссылкой на RT.

Фото: pressa.tv

Так, в 2013 году в России было зарегистрировано 1,4 миллиона человек с таким диагнозом, а в 2018-м их число перевалило за два миллиона, и это только зарегистрированные случаи.

Минздрав также назвал регионы, в которых больше всего полных людей. На первом месте оказался Алтайский край. Там на 100 тысяч населения приходится более 5,5 тысячи случаев ожирения. За ним следует Курганская область (2,7 тысячи случаев на 100 тысяч населения), Тюменская область (2,6 тысячи), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,6 тысячи) и Оренбургская область (2,3 тысячи).

Самым «стройным» оказался Приморский край — всего 387,6 случая на 100 тысяч населения. Также хорошая ситуация в Кабардино-Балкарии, Москве, Калининградской области и Якутии.

Ранее Росстат подсчитал траты россиян на алкоголь и табак. Оказалось, что в 2018 году жители страны в среднем потратили на их покупку 3 процента общих потребительских расходов. Рекордсменами по тратам стали жители Еврейской автономной области — 6 процентов, Ямало-Ненецкого АО — 5,7 процента, Республики Хакасия и Костромской области — по 4,3 процента от общих расходов.