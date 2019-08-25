Брестское «Динамо» забило шесть мячей «Энергетику-БГУ»
Футболисты брестского «Динамо» подтвердили статус лидера национального первенства, разгромив на своем поле столичный «Энергетик-БГУ».
В субботы состоялись два поединка 19-го тура чемпионата в высшей лиге:
- «Витебск» — «Неман» — 0:0;
- «Динамо» (Бр) — «Энергетик-БГУ» — 6:2.
Тур начался в пятницу
- «Ислочь» — «Слуцк» — 0:1;
- «Дняпро» — «Минск» — 1:0.
Сегодня пройдут заключительные матчи:
- «Торпедо-БелАЗ» — «Городея» (начало в 16:45);
- «Шахтер» — «Гомель» (18:45);
- БАТЭ — «Славия» (20:45).
В матче «Динамо» (Мн) — «Торпедо» «автозаводцам засчитано техническое поражение — 0:3.