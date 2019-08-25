Брестское «Динамо» забило шесть мячей «Энергетику-БГУ»

Футболисты брестского «Динамо» подтвердили статус лидера национального первенства, разгромив на своем поле столичный «Энергетик-БГУ».

В субботы состоялись два поединка 19-го тура чемпионата в высшей лиге:

«Витебск» — «Неман» — 0:0;

«Динамо» (Бр) — «Энергетик-БГУ» — 6:2.

Тур начался в пятницу

«Ислочь» — «Слуцк» — 0:1;

«Дняпро» — «Минск» — 1:0.

Сегодня пройдут заключительные матчи:

«Торпедо-БелАЗ» — «Городея» (начало в 16:45);

«Шахтер» — «Гомель» (18:45);

БАТЭ — «Славия» (20:45).

В матче «Динамо» (Мн) — «Торпедо» «автозаводцам засчитано техническое поражение — 0:3.