СМИ: Олег Меньшиков попал в реанимацию

Звезда российского театра и кино, художественный руководитель театра Ермолаевой Олег Меньшиков экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По информации ren.tv , 59-летнему актеру «стало плохо после употребления алкоголя».

Отмечается, что Меньшиков находится в реанимации.

Он ведет достаточно замкнутый образ жизни, чурается светских тусовок и вечеринок.

Напомним, знаковыми работами Меньшикова в кино стали картины «Покровские ворота», «Мой любимый клоун», «Утомленные солнцем», «Кавказский пленник», «Сибирский цирюльник», «Легенда №17», «Гоголь» и многие другие.

В декабре 2015 года актер представил в Минске в Национальном академическом музыкальном театре свой моноспектакль «1900».

Тогда он рассказал, что в белорусской столице бывает редко, а поэтому не знает город. Однако, отметил Меньшиков, «для меня Минск — это город юности и молодости моих родителей, потому что папа военнослужащий, и он учился в академии в Минске. А мама, как верная жена, переехала с ним сюда и заканчивала здесь последний курс медицинского института. Так что здесь прошла их молодость и, видимо, я был спланирован».