СМИ: Олег Меньшиков попал в реанимацию
Звезда российского театра и кино, художественный руководитель театра Ермолаевой Олег Меньшиков экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник.
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Отмечается, что Меньшиков находится в реанимации.
Он ведет достаточно замкнутый образ жизни, чурается светских тусовок и вечеринок.
Напомним, знаковыми работами Меньшикова в кино стали картины «Покровские ворота», «Мой любимый клоун», «Утомленные солнцем», «Кавказский пленник», «Сибирский цирюльник», «Легенда №17», «Гоголь» и многие другие.
В декабре 2015 года актер представил в Минске в Национальном академическом музыкальном театре свой моноспектакль «1900».
Тогда он рассказал, что в белорусской столице бывает редко, а поэтому не знает город. Однако, отметил Меньшиков, «для меня Минск — это город юности и молодости моих родителей, потому что папа военнослужащий, и он учился в академии в Минске. А мама, как верная жена, переехала с ним сюда и заканчивала здесь последний курс медицинского института. Так что здесь прошла их молодость и, видимо, я был спланирован».