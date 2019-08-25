ГАИ сегодня начала по всей стране спецмероприятие

На следующий день после завершения акции «Маленький пассажир — большая ответственность!» Госавтоинспекция начала проведение на территории всей страны новое спецмероприятие.

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С сегодняшнего дня в Беларуси проводится республиканская акция «Внимание — дети!», которая призвана привлечь внимание к проблеме обеспечения безопасности детей на дороге, повысить уровень ответственности родителей и водителей.

Это ежегодное мероприятие, которое проводится в последние дни летних каникул и завершается в первые дни нового учебного года.

Как отметили в ГАИ, особое внимание будет сосредоточено на проведении профилактической работы с родителями — сотрудники дорожной милиции посетят трудовые коллективы, где напомнят о правилах безопасной перевозки несовершеннолетних, ответственности за нарушения ПДД.

ГАИ проведут как профилактические акции для детей и родителей, так и рейдовые мероприятия по пресечению нарушений ПДД. Особое внимание будет уделяться соблюдению водителями скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей.

В целях предупреждения травматизма несовершеннолетних в дни проведения спецмероприятий движение транспортных средств в светлое время суток должно осуществляться с включенным ближним светом фар.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и особенно во дворах.