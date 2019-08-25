Минский бар «Пьяная вишня» закрыли минимум на две недели

Владельцы заведения сказали, что трехмесячный запас напитка купили за три недели. Они заказали новую партию, но особенность рецептуры такова, что напиток после изготовления должен настаиваться определенное время.

На дверях моно-бара вывесили табличку: «Вишни нет. Совсем нет. Закончилась. Будет через недели 2−3. Просим понять и простить. Ближайшие точки, где можно купить „Пьяную вишню“: площа Ринок, 11, Львів», передает TUT.by .

«Мы не знаем, радоваться или грустить, — рассказал совладелец Сергей Кленцов — С одной стороны, то, что все так быстро выпили, крутой результат. И мы понимаем, что это эффект первой волны. С другой, теперь придется закрыть заведение, потому что напитка попросту нет. То, что мы изготовили, мы планировали продавать месяца три. За три недели выпили все, все до капли. Мы уже заказали новую партию, откроемся сразу же, как только она будет готова».

Владимир Кужельный добавил, что на выходных в очереди в часы-пик стояло около 70 человек, время ожидания доходило 30 минут.

«Бразильцы на днях устроили пир на весь мир и угощали напитком всех прохожих, в том числе туристов из Лос-Анджелеса — настроение у всех было праздничное. Приятно, что душевность "Пьяной вишни" и удавшийся вкус настойки отметили не только белорусы, но и гости столицы. Один посетитель у нас рекорд установил — за два часа он выпил 13 бокалов по 200 гр, мы не верили своим глазам. Должны признаться, что мы не были готовы к такому ажиотажу», — добавил он.