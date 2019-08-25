Украинские дети во время «игры» подожгли восьмилетнего мальчика

Инцидент с Кириллом Яцуном произошел в Днепре.

«Кирюша Яцун играл со всеми детьми во дворе, были дети и старшего возраста. Кто-то из детей облил ребенка сзади и поджег. Мама одна воспитывает единственного сыночка, отец ребенка умер. Кирюша, как и много деток, должен был идти 1 сентября в 3 класс», — рассказала волонтер Оксана Сова-Тимощенкова, передает ТСН .

У пострадавшего ожоги 35% тела. Пламя попало на голову, плечи, предплечья, бедра, голени. Сейчас он уже пришел в себя, находится в реанимации после операции.