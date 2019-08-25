Американец умер от курения вейпа

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В штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от тяжелой респираторной болезни, спровоцированной курением электронной сигареты.

Главный эпидемиолог штата доктор Дженнифер Лайден отметил, что пациента, который умер, «госпитализировали с непонятной болезнью после сообщения, что он курил электронные сигареты», передает Би-би-си.

Центры контроля и профилактики заболеваний в течение 28 июля-20 августа задокументировали 193 «вероятных случая» легочных заболеваний, связанных с вейпингом, в 22 штатах.

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«Мы расстроены известиями о первой смерти от вспышки тяжелой легочной болезни у курильщиков электронных сигарет или "вейпинговых" устройств. Трагическая смерть в Иллинойсе подтверждает серьезные риски, связанные с электронными сигаретами», — сказал директор центров контроля и профилактики заболеваний МЗ США Роберт Редфилд.

По словам экспертов центров, во многих случаях речь идет об использовании в электронных сигаретах тетрагидрокарбинола (ТГК), который является главным психоактивным компонентом марихуаны.
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Тэги: электронная сигарета вейп курение США тетрагидрокарбинол Персона: Дженнифер Лайден Роберт Редфилд

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