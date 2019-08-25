Оппозиционные коммунисты призвали поддержать инициативу введения семичасового рабочего дня

По информации пресс-службы «Справедливого мира», соответствующее обращение принято II пленумом Центрального Комитета партии.

Данное предложение обосновывается тем, что в большинстве стран Европы продолжительность рабочей недели ниже, чем в Беларуси. «Например, в Нидерландах, Дании, Норвегии, Франции, Ирландии, Швейцарии, Бельгии, Испании длительность рабочей недели составляет менее 36 часов. При этом зарплата трудящихся в этих странах несопоставимо выше, чем у белорусов», — указано в заявлении партии.

Как считают представители «Справедливого мира», для решения этого вопроса достаточно внести изменения в Трудовой кодекс, «так как действующая Конституция не создает препятствий для предлагаемого сокращения рабочего времени».

Национальная кампания за ограничение рабочего времени 7 часами в день и 35 часами в неделю была инициирована председателем «Справедливого мира» Сергеем Калякиным на ХХ съезде партии 8 июня в Минске. Калякин тогда предложил совместить начало соответствующей кампании с выборами в Палату представителей.