Умер белорусский писатель и ученый Петр Васюченко

Известный писатель, критик и литературовед ушел из жизни в возрасте 60 лет.

«Сёння, у задушлівы летні дзень, мы правялі ў апошні шлях Леаніда Дайнеку, і вось праз некалькі гадзін яшчэ адна жахлівая навіна: памёр Пятро Васільевіч Васючэнка, выдатны пісьменнік, крытык, сябра нашай Рады. Сёлета яму споўнілася толькі 60 год», – отмечается на официальной страничке Союза белорусских писателей в Facebook.

Петр Васюченко родился в Полоцке в 1959 году. Окончил факультет журналистики БГУ (1981), аспирантуру при Институте литературы имени Янки Купалы Национальной академии наук (1984). Кандидат филологических наук (1983). С 1997 возглавлял кафедру белорусского языка и литературы Минского государственного лингвистического университета.

Васюченко был членом Совета «Союза белорусских писателей» и автором целого ряда литературоведческих монографий: «Драматургія і час» (1991), «Драматургічная спадчына Янкі Купалы» (1994), «Пошукі страчанага дзяцінства» (1995), «Сучасная беларуская драматургія» (2000), «Беларуская літаратура ХХ стагоддзя і сімвалізм» (2004), «Беларуская літаратура і свет: ад эпохі рамантызму да нашых дзён» (вместе с Борщевским и Тычиной).

Петр Васюченко написал книги прозы «Белы мурашнік» (1993), «Жылі-былі паны Кубліцкі ды Заблоцкі» (1997), «Прыгоды аднаго губашлёпа» (1999), «Адлюстраванне першатвора» (2004), экологическую сказку «Каляровая затока» (2008), издал сборник пьес «Маленькі збраяносец» (1999) и книгу поэзии «Піраміда Ліннея» (2008).

Его произведения переведены на английский, болгарский, немецкий, польский, русский, словацкий и чешский языки.