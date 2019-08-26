Видеофакт. Болельщики подрались после матча в Борисове

Драка возникла после победы БАТЭ над «Славией» на «Борисов-Арене».

15-кратные чемпионы Беларуси разгромили команду из Мозыря – а болельщики после игры начали громить друг другу лица. Кадры драки на трибуне попали в трансляцию телеканала «Беларусь-5».

БАТЭ обыграл «Славию» (Мозырь) со счетом 4:0. Хет-триком отметился сербский легионер борисовчан Боян Дубайич, еще один гол записал на свой счет Захар Волков.

Остальные матчи 19-го тура чемпионата Беларуси в высшей лиги принесли такие результаты:

«Торпедо»-БелАЗ (Жодино) – «Городея» – 1:1

«Шахтер» (Солигорск) – «Гомель» – 3:1

Минскому «Динамо» присуждена техническая победа (3:0) в несостоявшемся матче против «Торпедо» – автозаводцы снялись с чемпионата страны.

Матчи тура, прошедшие в пятницу и субботу, принесли следующие результаты:

«Ислочь» — «Слуцк» — 0:1;

«Дняпро» — «Минск» — 1:0.

«Витебск» — «Неман» — 0:0;

«Динамо» (Бр) — «Энергетик-БГУ» — 6:2.

БАТЭ идет пока в таблице чемпионата на втором месте. У борисовчан 43 очка после 17 игр. У брестского «Динамо» 45 очков – но после 18 игр. Третий – «Шахтер» (40 очков после 17 матчей).