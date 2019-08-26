«Шахтер» и БАТЭ одержали победы в последних матчах 19-го тура
В воскресенье завершился 19-й тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.
Вот полная картина тура:
- «Торпедо-БелАЗ» — «Городея» — 1:1;
- «Шахтер» — «Гомель» — 3:1;
- БАТЭ — «Славия» — 4:0;
- «Ислочь» — «Слуцк» — 0:1;
- «Дняпро» — «Минск» — 1:0.
- «Витебск» — «Неман» — 0:0;
- «Динамо» (Бр) — «Энергетик-БГУ» — 6:2.
В матче «Динамо» (Мн) — «Торпедо» «автозаводцам засчитано техническое поражение — 0:3.
Оба последних поединка тура (в Солигорске и Борисове) отметились послематчевыми видео: в День шахтера в горняцкой столице фансектору разрешили зажечь файера), а на «Борисов-Арене» в секторе «желто-синих» произошла драка.
Турнирная таблица выглядит теперь следующим образом:
- «Динамо» (Бр) — 45 очков (после 18 матчей);
- БАТЭ — 43 (17);
- «Шахтер» — 40 (17);
- «Динамо» (Мн) — 34 (18);
- «Ислочь» — 33 (19);
- «Торпедо-БелАЗ» — 29 (19);
- «Городея» — 27 (18);
- «Неман» — 23 (19);
- «Слуцк» — 23 (19);
- «Славия» — 22 (17);э
- «Витебск» — 21 (18);
- «Минск» — 17 (19);
- «Энергетик-БГУ» — 15 (19);
- «Гомель» — 14 (19);
- «Дняпро» — 13 (18);
- «Торпедо» (Мн) — 6 (18).