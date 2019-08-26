«Шахтер» и БАТЭ одержали победы в последних матчах 19-го тура

В воскресенье завершился 19-й тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Фото ФК «Шахтер»

Вот полная картина тура:

«Торпедо-БелАЗ» — «Городея» — 1:1;

«Шахтер» — «Гомель» — 3:1;

БАТЭ — «Славия» — 4:0;

«Ислочь» — «Слуцк» — 0:1;

«Дняпро» — «Минск» — 1:0.

«Витебск» — «Неман» — 0:0;

«Динамо» (Бр) — «Энергетик-БГУ» — 6:2.

В матче «Динамо» (Мн) — «Торпедо» «автозаводцам засчитано техническое поражение — 0:3.

Оба последних поединка тура (в Солигорске и Борисове) отметились послематчевыми видео: в День шахтера в горняцкой столице фансектору разрешили зажечь файера), а на «Борисов-Арене» в секторе «желто-синих» произошла драка.

Турнирная таблица выглядит теперь следующим образом: