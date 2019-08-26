«Шахтер» и БАТЭ одержали победы в последних матчах 19-го тура

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В воскресенье завершился 19-й тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Фото ФК «Шахтер»

Вот полная картина тура:

  • «Торпедо-БелАЗ» — «Городея» — 1:1;
  • «Шахтер» — «Гомель» — 3:1;
  • БАТЭ — «Славия» — 4:0;
  • «Ислочь» — «Слуцк» — 0:1;
  • «Дняпро» — «Минск» — 1:0.
  • «Витебск» — «Неман» — 0:0;
  • «Динамо» (Бр) — «Энергетик-БГУ» — 6:2.

В матче «Динамо» (Мн) — «Торпедо» «автозаводцам засчитано техническое поражение — 0:3.

Оба последних поединка тура (в Солигорске и Борисове) отметились послематчевыми видео: в День шахтера в горняцкой столице фансектору разрешили зажечь файера), а на «Борисов-Арене» в секторе «желто-синих» произошла драка

 

 

Турнирная таблица выглядит теперь следующим образом:

  1. «Динамо» (Бр) — 45 очков (после 18 матчей);
  2. БАТЭ — 43 (17);
  3. «Шахтер» — 40 (17);
  4. «Динамо» (Мн) — 34 (18);
  5. «Ислочь» — 33 (19);
  6. «Торпедо-БелАЗ» — 29 (19);
  7. «Городея» — 27 (18);
  8. «Неман» — 23 (19);
  9. «Слуцк» — 23 (19);
  10. «Славия» — 22 (17);э
  11. «Витебск» — 21 (18);
  12. «Минск» — 17 (19);
  13. «Энергетик-БГУ» — 15 (19);
  14. «Гомель» — 14 (19);
  15. «Дняпро» — 13 (18);
  16. «Торпедо» (Мн) — 6 (18).
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Тэги: футбол-Беларусь

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