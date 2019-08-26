В Ганцевичах на территории бывшего завода нашли повешенным парня
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Следственные органы проводят проверку по факту гибели 23-летнего парня, тело которого было обнаружено повешенным на территории бывшего сушильного завода в Ганцевичах.
Как сообщается, накануне трагедии молодой человек отдыхал в компании друзей и ни словом не обмолвился о том, что собирается совершить суицид.
Одна из его знакомых сообщила правоохранителям, что он рассказал ей о том, что расстался со своей девушкой.
Стало ли это причиной самоубийства должно выяснить следствие.