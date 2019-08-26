В Ганцевичах на территории бывшего завода нашли повешенным парня

/ Происшествия
Просмотров: 633

Следственные органы проводят проверку по факту гибели 23-летнего парня, тело которого было обнаружено повешенным на территории бывшего сушильного завода в Ганцевичах.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как сообщается, накануне трагедии молодой человек отдыхал в компании друзей и ни словом не обмолвился о том, что собирается совершить суицид.

Одна из его знакомых сообщила правоохранителям, что он рассказал ей о том, что расстался со своей девушкой.

Стало ли это причиной самоубийства должно выяснить следствие.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: суицид самоубийство Город: Ганцевичи

Другие материалы на эту тему:

Гибель лейтенанта ГАИ: делом занялась Служба собственной безопасности МВД

Гибель лейтенанта ГАИ: делом занялась Служба собственной безопасности МВД

Многодетная мать повесилась в тот же день, когда из семьи забрали детей

Многодетная мать повесилась в тот же день, когда из семьи забрали детей

Назначена проверка по факту смерти человека в милицейском уазике

Назначена проверка по факту смерти человека в милицейском уазике

«...но одному лучше». Школьник ушел из жизни за месяц до выпускного

«...но одному лучше». Школьник ушел из жизни за месяц до выпускного