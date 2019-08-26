Лукашенко: нам придется менять систему поступления в вузы

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Принимая сегодня с докладом главу Минобразования Игоря Карпенко, Александр Лукашенко кроме всего прочего затронул тему поступления в высшие учебные заведения.

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Глава государства сообщил, что к нему регулярно поступает информация о том, что «у нас не все в порядке с поступлением в вузы».


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В частности, отметил он, многие не довольны централизованным тестированием: «Критикуют новую какую-то методику — вы изобрели по подсчету этих баллов. Хотя главное — не баллы, а знания».

Лукашенко подчеркнул, что родители должны понимать, что если у их чадо есть знания, то по каким баллам и шкалам не считай, они все равно поступят в вуз.

Президент заметил, что, основываясь на разносторонней информации, начал приходить к выводу: «нам, возможно, придется где-то совершенствовать систему поступления в вузы».

Больше всего не нравится Лукашенко то, что абитуриент не сдает экзамены лицом к лицу с экзаменатором.
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Тэги: высшее образование поступление в вузы Персона: Александр Лукашенко

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