Китайские носки попали под запрет в Беларуси

Детские и женские носки с загадочным названием «АЛЙША» попали в реестр опасной продукции, которая запрещена к ввозу и обращению на территории Беларуси.

Производителем носков является китайская компания «RuiYi knitting textile Co., Ltd». Под запрет они попали из-за несоответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза.

«В маркировке указана недостоверная информация о виде и массовой доле натурального и химического сырья», – отмечается в решении Госкомитета по стандартизации Беларуси.

В частности, изготовитель указал, что носки на 80% состоят из хлопка. А на деле 99% их состава – полиэстер, отмечает Госстандарт.

Запрет на торговлю «Алйшей» в Беларуси вступает в силу с 29 августа.