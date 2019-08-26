Лукашенко: большими нагрузками мы калечим детей

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Александр Лукашенко в очередной раз высказался о загруженности детей в школе. Эту тему он поднял во время доклада министра образования Игоря Карпенко.

По словам главы государства, «нам надо делать так, чтобы детишки, особенно в школах, получали знания на уроках, а дошлифовывали при выполнении домашних заданий».


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Он также отметил, что на ученика сегодня накладывается большая нагрузка — от математики до гуманитарных дисциплин: «Нет таких детей, которые во всех этих науках одинаково разбираются».

Лукашенко подчеркнул, что нельзя перегружать детей, особенно дома: «Не надо, чтобы они пять-шесть часов отработали в школе, и еще столько же дома. Это ненормально. Мы калечим детей».

Глава государства отметил, что этот и другие вопросы необходимо обсудить на большом совещании, которое можно провести после парламентских выборов.
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Тэги: образование Персона: Александр Лукашенко

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