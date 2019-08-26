Еще одна пассажирка «Шкоды» скончалась после аварии под Боровлянами

Врачи не смогли спасти женщину, которая пострадала при столкновении Skoda и Land Rover на трассе М3 в районе поворота на Боровляны.

Фото: Следственный комитет

По информации областного УСК, 70-летняя пассажирка Skoda погибла на месте происшествия, 41-летняя пассажирка умерла в больнице.

Водителя Skoda, ее пассажира-ребенка, а также водителя Land Rover и троих его пассажиров, включая двоих детей, госпитализировали.

Столкновение автомобилей произошло днем 25 августа. 19-летняя водитель Skoda не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в Land Rover.