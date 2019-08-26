Усредненный минчанин в июле заработал почти 760 долларов

Средняя зарплата по стране выросла за месяц на 4,4% и составила 1128,5 рубля (548 долларов).

Как сообщает Белстат, реальная зарплата (с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в июле 2019 года по сравнению с июлем 2018-го увеличилась на 8,8%.

Наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников традиционно была в Минске — 1556 рублей, наименьшая — в Могилевской области — 903,6. В Брестской области средняя зарплата составила 929,4 рубля, в Витебской — 947,6 рубля, Гомельской — 1.003,4 рубля, Гродненской — 975,2 рубля, Минской — 1174,4 рубля.

Самую высокую зарплату по-прежнему получают IT-специалисты: в июле 2019 года она составила 4130,3 рубля. Самая маленькая зарплата была у парикмахеров — 607,3.

Выступая 19 апреля текущего года с посланием народу и парламенту, Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси уже достигнут уровень около 500 долларов средней зарплаты в месяц. «Мы должны создать людям минимальные условия для жизни, а это, прежде всего, эти несчастные 500 долларов. Мы создали этот минимум, но за ним — социальные работники, нянечки в детских садах, воспитатели, которые растят наших детей. Поэтому стоит задача сейчас их подтянуть к заработной плате», — сказал он.