Макей принял в Минске четырех депутатов бундестага
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с представителями Социал-демократической партии Германии.
По информации внешне-политического ведомства, в Минск прибыли депутат Европарламента Йоахим Шустер, депутаты германского парламента Рене Рёспель и Фритц Фельгентрой, член комитета по международным делам бундестага Барбара Хендрикс, заместитель руководителя Германско-белорусской группы бундестага Оливер Качмарек.
Стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-германского сотрудничества, тематику взаимодействия Беларусь — ЕС, актуальные вопросы региональной повестки дня.
Визит парламентской делегацией Германии организовал Фонд имени Фридриха Эберта.