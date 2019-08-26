Макей принял в Минске четырех депутатов бундестага

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с представителями Социал-демократической партии Германии.

Источник: mfa.gov.by

По информации внешне-политического ведомства, в Минск прибыли депутат Европарламента Йоахим Шустер, депутаты германского парламента Рене Рёспель и Фритц Фельгентрой, член комитета по международным делам бундестага Барбара Хендрикс, заместитель руководителя Германско-белорусской группы бундестага Оливер Качмарек.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-германского сотрудничества, тематику взаимодействия Беларусь — ЕС, актуальные вопросы региональной повестки дня.

Визит парламентской делегацией Германии организовал Фонд имени Фридриха Эберта.