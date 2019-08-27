Во время полета из Греции в Чехию у «Боинга» отказал двигатель

Нештатная ситуация произошла во время полета «Боинга 737-800» авиакомпании Smartwings по маршруту остров Самос (Греция) — Прага.

Буквально сразу после взлета у лайнера, на борту которого находилось 170 человек, отказал левый двигатель.

Экипаж попытался перезапустить его, но попытка не удалась. Как сообщается, вместо того, чтобы совершить аварийную посадку в ближайшем аэропорту, самолет долетел (на протяжении более двух часов) до пункта назначения.

Как отметили в Smartwings, экипаж «действовал в соответствии с правилами безопасности в таких случаях, и лайнер благополучно приземлился».