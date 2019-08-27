Во время полета из Греции в Чехию у «Боинга» отказал двигатель

/ Мир
Просмотров: 3301

Нештатная ситуация произошла во время полета «Боинга 737-800» авиакомпании Smartwings по маршруту остров Самос (Греция) — Прага.

Буквально сразу после взлета у лайнера, на борту которого находилось 170 человек, отказал левый двигатель.

Экипаж попытался перезапустить его, но попытка не удалась. Как сообщается, вместо того, чтобы совершить аварийную посадку в ближайшем аэропорту, самолет долетел (на протяжении более двух часов) до пункта назначения.

Как отметили в Smartwings, экипаж «действовал в соответствии с правилами безопасности в таких случаях, и лайнер благополучно приземлился».

В связи с инцидентом Управление гражданской авиации Чехии начало проверку, пишет РБК.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: авиаперевозки Боинг Чехия Smartwings отказ двигателей

Другие материалы на эту тему:

Тайна чешского пива. Как пить столетиями и не спиться

Тайна чешского пива. Как пить столетиями и не спиться

По полочкам. «Боинг 737 MAX 8» — самолет под подозрением

По полочкам. «Боинг 737 MAX 8» — самолет под подозрением

К Европейским играм между Москвой и Минском увеличится число авиарейсов

К Европейским играм между Москвой и Минском увеличится число авиарейсов

Крым пролетает с прямыми авиарейсами из Минска

Крым пролетает с прямыми авиарейсами из Минска