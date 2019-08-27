В Щучинском районе в поле сгорел комбайн

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Новое ЧП во время уборочной кампании этого года было зафиксировано в поле возле деревни Петрашки.

По информации спасателей, возгорание кормоуборочного комбайна произошло во время сельскохозяйственных работ накануне днем.

Как отмечается, огнем повреждены моторный отсек, лакокрасочное покрытие комбайна, колесо.

Это далеко не первый подобный случай в этом году. Не так давно сообщалось, что в Шарковщинском районе в поле сгорел трактор, а в Минском районе сгорел пресс-подборщик.
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Тэги: пожар урожай-2019 комбайн Город: Щучин

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