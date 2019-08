Американская телекомпания MTV назвала лучшие песню и клип 2019 года.

Как сообщается, композицией №1 признана песня рэпера LilNasX и кантри-музыканта Билли Рэя Сайруса Оld Town Road (она набрала в сети более 290 млн просмотров).

В номинации «Лучший клип» первенство досталось Тейлор Свифт с песней You Need to Calm Down (почти 122 млн просмотров).