На пожаре в Горках эвакуированы жильцы дома
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Работники Горецкого РОЧС проводили эвакуацию жильцов одного из домов на проспекте Интернационалистов.
Как сообщается, пожар в квартире произошел накануне поздно вечером.
Всего были эвакуированы шесть взрослых.
Огнем повреждены холодильник, диван и окно на кухне. Кроме этого, было закопчено другое имущество в квартире.
Сегодня сообщалось, что в Чаусах во время пожара на СТО сгорел автомобиль.
Всего за истекшие дежурные сутки на территории Беларуси произошел 21 пожар, в результате которого были уничтожены три строения и один автомобиль, повреждены семь строений и три единицы техники.