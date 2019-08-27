На пожаре в Горках эвакуированы жильцы дома

Работники Горецкого РОЧС проводили эвакуацию жильцов одного из домов на проспекте Интернационалистов.

Как сообщается, пожар в квартире произошел накануне поздно вечером.

Всего были эвакуированы шесть взрослых.

Огнем повреждены холодильник, диван и окно на кухне. Кроме этого, было закопчено другое имущество в квартире.

Сегодня сообщалось, что в Чаусах во время пожара на СТО сгорел автомобиль.

Всего за истекшие дежурные сутки на территории Беларуси произошел 21 пожар, в результате которого были уничтожены три строения и один автомобиль, повреждены семь строений и три единицы техники.