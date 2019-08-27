На пожаре в Горках эвакуированы жильцы дома

/ Происшествия
Просмотров: 338

Работники Горецкого РОЧС проводили эвакуацию жильцов одного из домов на проспекте Интернационалистов.

Как сообщается, пожар в квартире произошел накануне поздно вечером.

Всего были эвакуированы шесть взрослых.

Огнем повреждены холодильник, диван и окно на кухне. Кроме этого, было закопчено другое имущество в квартире.

Сегодня сообщалось, что в Чаусах во время пожара на СТО сгорел автомобиль.

Всего за истекшие дежурные сутки на территории Беларуси произошел 21 пожар, в результате которого были уничтожены три строения и один автомобиль, повреждены семь строений и три единицы техники.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пожар эвакуация Город: Горки

Другие материалы на эту тему:

В Украине конкуренты подожгли завод «Белавтодора»

В Украине конкуренты подожгли завод «Белавтодора»

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела

Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»