Гражданское общество готово помочь власти разработать закон о противодействии домашнему насилию

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Белорусская национальная платформа (БНП) Форума гражданского общества Восточного партнерства и ее организации-члены готовы к активному участию в работе с государственными органами по разработке закона о противодействии домашнему насилию.

Фото с сайта b17.ru

Как отмечается, БНП приветствует шаги по предупреждению связанных с домашним насилием преступлений, но обращает внимание на то, что «проблема является актуальной и только всеобъемлющая стратегические действия могут поспособствовать ее решению».


Группа «Маршируй, детка!» представила Макею предложения по противодействию домашнему насилию

По официальной статистике, ежегодно в органы милиции поступает примерно 120 тысяч сообщений о конфликтах в семье. При этом от домашнего насилия страдают не только женщины, а все группы населения: дети, пожилые люди, мужчины.

«Наличие такого закона является первым шагом в комплексе мер по решению проблемы домашнего насилия, а также способствует достижению цели устойчивого развития №5 «Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девушек»», — подчеркнули в БНП.

Кроме принятия закона необходимо работать с населением через образовательные и просветительские программы.
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Тэги: Белорусская национальная платформа домашнее насилие

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