«Беллегпром» обсуждает условия продажи 20% акций предприятия «Мотекс»

Государственный концерн «Беллегпром» обсуждает условия продажи 20% акций швейного предприятия «Мотекс».

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Как сообщили БелаПАН в пресс-службе концерна, 80% акций швейного предприятия, которое расположено в городе Мосты Гродненской области, принадлежит российской компании «Валдис», остальные — концерну.

Собственник 80% акций заявил о своем желании приобрести пакет акций, который принадлежит концерну. Мы, в свою очередь, сейчас рассматриваем условия продажи этого пакета акций», — пояснили в пресс-службе.

Там сообщили, что сейчас вырабатывается алгоритм продажи акций, и через две недели могут быть результаты этого процесса.

ОАО «Мотекс» занимается производством спецодежды, шьет форменные мужские рубашки, женские блузы, полукомбинезоны.

В информационном меморандуме предприятия, который опубликован на сайте концерна «Беллегпром», говорится, что в 2016-2018 годах швейное предприятие работало убыточно (за прошлый год чистый убыток составил 20 тысяч рублей), рентабельность реализованной продукции была отрицательной. Средняя зарплата на предприятии за прошлый год составила 379 рублей.

«Мотекс» входит в перечень 33 открытых акционерных обществ, акции которых Госкомимущество выставило на продажу в 2019 году. Правительство предлагает активизировать продажу акций тех предприятий, в которых доля государства составляет менее 50% — это предусмотрено постановлением Совмина № 511 от 1 августа, вносящим изменения в стратегию правительства по развитию финансового рынка до 2020 года.

Обновленная стратегия включает дополнительную систему мер для развития рынка ценных бумаг. «В том числе предполагается развитие рынка акций с помощью расширения законодательных возможностей для продажи акций, принадлежащих государству, включая активизацию продажи на бирже госпакетов акций, как правило, организаций, где доля государства не превышает 50%», — пояснила пресс-служба правительства принятое постановление.