У Беларуси и Совета Европы нет принципиальных разногласий по поводу перспектив высшей меры наказания, — МИД

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У Беларуси и Совета Европы «нет принципиальных разногласий по поводу перспектив высшей меры наказания», заявил начальник главного управления Европы и Северной Америки МИД Беларуси Андрей Бушило на конференции «Общественное мнение и смертная казнь» 27 августа в Минске.

Форум организован рабочей группой Национального собрания по изучению проблематики смертной казни совместно с Советом Европы. В нем участвуют белорусские парламентарии, представители секретариата Совета Европы, государственных органов и организаций, структур гражданского общества и эксперты.


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«Даже в белорусской Конституции написано, что смертная казнь применяется сугубо как исключительная мера до ее отмены, — сказал чиновник. — И рано или поздно мы придем к этой конституционно оговоренной ситуации. Вопрос состоит лишь в том, каким образом. Стоит отметить, что до временного или окончательного решения вопроса о высшей мере наказания в нашей стране судебные органы вправе выносить смертные приговоры, хотя и в более узком наборе случаев, чем в прошлые годы».

По словам Бушило, опрос, проведенный в 2017 году Информационно-аналитическим центром при Администрации президента, показал: «12% белорусов считают, что смертная казнь в Беларуси уже отменена, 4% думают, что введен мораторий, а 7% — что смертная казнь много лет не исполнялась».


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«Значительная часть респондентов имеет неверное представление о применении в нашей стране высшей меры наказания. Этот факт подчеркивает важность продолжения работы с общественным мнением, в том числе при содействии Совета Европы», — заявил представитель МИД.

Беларусь — единственное в Европе государство, где продолжают применять смертную казнь. За последние 20 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания.

По данным правозащитников, в этом году в Беларуси был приведен в исполнение как минимум один смертный приговор.
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Тэги: смертная казнь Беларусь-Совет Европы Персона: Андрей Бушило Город: Минск

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