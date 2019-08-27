Лукашенко потребовал финансового отчета о проведении II Евроигр

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В ходе встречи с первым вице-премьером Александром Турчиным и вице-премьера Владимиром Дворником Александр Лукашенко попросил представить финансовый отчет о проведенных в Минске II Европейских игр.

Фото из архива пресс-службы президента

По его словам, поручение «подбить» дебет с кредитом он давал еще в процессе подготовки к соревнованиям.

«Это миллионы долларов, которые мы потратили на проведение этих игр. И очень важно для любого предпринимательства или бизнеса, насколько мы смогли компенсировать эти затраты, насколько можно подсчитать их», — заметил глава государства.


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Он подчеркнул, что «так называемая оппозиция» была очень обеспокоена этим вопросом: «Им, что ни сделай, все плохо. Они озаботились, что мы не компенсировали, не перекрыли те траты, которые были осуществлены в канун и во время проведения этих игр».

Лукашенко заметил, что оппоненты власти не понимают, что такое имидж Беларуси, что такое туристический приток во время игр, особенно после игр, а он, по словам президента, увеличивается и приносит доход и прибыль белорусским предприятиям.

Глава государства заявил, что проведение подобных мероприятий «честь для любой страны». Он заверил, что если Беларуси будет доверено провести подобное крупное спортивное мероприятие, оно пройдет на высоком уровне.

Сюжет: Европейские игры в Минске
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Тэги: Европейские игры-2019 Персона: Александр Лукашенко

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