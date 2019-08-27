Лукашенко поселил Депардье под окнами Домрачевой
Лукашенко выделил французскому актеру Жерару Депардье участок в деревне Лапоровичи возле Минского моря.
Во время визита в Беларусь в ноябре 2017 года, Депардье останавливался на ночь в деревне Лапоровичи и изъявил желание построить там дом, передает
Согласно выписке из Единого государственного регистра недвижимого имущества, актеру выделили участок площадью 0,1500 га для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома в этой деревне. Договор аренды был подписан 26 марта на 99 лет. Годовая стоимость аренды — 132,96 рубля. Соседями Депардье стали Дарья Домрачева и ее тренер Адриан Цибульский.