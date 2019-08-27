Лукашенко поселил Депардье под окнами Домрачевой

Лукашенко выделил французскому актеру Жерару Депардье участок в деревне Лапоровичи возле Минского моря.

Участок, арендованный Депардье, выделен черным на карте. Справа — дом белорусской спортсменки Дарьи Домрачевой. Скриншот: vl.nca.by

Во время визита в Беларусь в ноябре 2017 года, Депардье останавливался на ночь в деревне Лапоровичи и изъявил желание построить там дом, передает TUT.by со ссылкой на Светлану Ракецкую, исполняющую обязанности председателя Папернянского сельского исполкома.

Согласно выписке из Единого государственного регистра недвижимого имущества, актеру выделили участок площадью 0,1500 га для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома в этой деревне. Договор аренды был подписан 26 марта на 99 лет. Годовая стоимость аренды — 132,96 рубля. Соседями Депардье стали Дарья Домрачева и ее тренер Адриан Цибульский.