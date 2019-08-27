Власти Душанбе купили 100 белорусских троллейбусов

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Холдинг «Белкоммунмаш» поставит 100 троллейбусов в столицу Таджикистана.

«Белкоммунмаш» выиграл тендер на поставку троллейбусов в Одессу на 8 млн евро

Как сообщили на предприятии, соответствующий контракт был подписан 20 августа. Им предусмотрена поставка троллейбусов модели 32100D, оборудованных системой автономного хода до 15 км. Первые отгрузки по контракту запланированы уже в этом году, а завершение поставки — в сентябре 2020 года. Троллейбусы для Душанбе оборудованы системами кондиционирования кабины водителя и пассажирского салона, а также видеонаблюдением.

С 2018 года в Душанбе эксплуатируются четыре аналогичных троллейбуса.
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Тэги: Белкоммунмаш белорусские троллейбусы Беларусь-Таджикистан Город: Душанбе

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