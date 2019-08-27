Facebook готов выплачивать до 10 тысяч долларов взломщикам своей криптовалюты

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Команда разработчиков запустила программу Libra Bug Bounty, в ней могут принять участие специалисты по кибербезопасности со всего мира.


Facebook представит в июне собственную криптовалюту

«Когда мы разрабатывали Libra Blockchain, безопасность была на первом месте. Если люди будут полагаться на Libra в своих повседневных финансовых операциях, то крайне важно, чтобы инфраструктура, стоящая за ней, была надежной и безопасной. Это одна из причин, по которой мы заранее поделились нашими планами и открыли исходный код ранней версии Libra Blockchain и Libra Core под лицензией Apache 2.0. […] Это поможет нам работать над обеспечением надежного и безопасного запуска», — сообщается в блоге проекта, передает incrussia.ru.

До этого Facebook уже привлекал специалистов для выявления недостатков кода Libra. Тогда на помощь компании пришли 50 исследователей в области безопасности. Это помогло точно настроить программу, прежде чем открывать ее более широкой аудитории. Сейчас находить баги в коде Libra смогут все желающие, заполнившие специальную форму на сайте.

В начале июня Facebook вместе с партнерами сообщили, что Libra официально станет доступна в первой половине 2020 года. Для развития проекта создан консорциум, куда вошли в том числе Visa, Stripe и PayPal. В компании сообщили, что с пользователей не будут взимать комиссию за использование криптовалюты Libra, а для организаций, которые принимают платежи, будет предусмотрена «очень маленькая комиссия».

Сюжет: Криптовалюта
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Тэги: Facebook Libra криптовалюта

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