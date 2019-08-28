В Беларуси почти 600 предприятий, где зарплата не дотягивает до 500 рублей

Первый вице-премьер Александр Турчин 27 августа в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1» сообщил на скольких белорусских предприятиях зарплата не дотягивает и 500 рублей.

По его словам, по сравнению с началом года эта цифра снизилась почти в десять раз, но даже показатель в 28 организаций правительство не устраивает. «Поэтому мы будем принимать все меры, чтобы эти предприятия вышли на нормальный уровень заработной платы», — сказал Турчин.

Что касается предприятий, где зарплата менее 500 рублей, то «там задача более серьезная, начиная с их количества — это более 500 предприятий».

«Конечно, есть дифференциация в разрезе регионов страны. Все равно движение по повышению уровня оплаты труда правительство будет контролировать и принимать меры, чтобы мы поэтапно выходили на достойный уровень зарплаты», — сказал первый вице-премьер.

Он отметил, что Александр Лукашенко поддержал предложение правительства об увеличении ставки первого разряда для бюджетных организаций примерно на 12,6%.

«Сегодня есть цифры средней зарплаты по стране по итогам семи месяцев текущего года — она составляет 1.055 рублей. Это те параметры, на которые мы планировали выйти по итогам 2019 года. Поэтому повышение ставки первого разряда позволит выйти на уровень 80% зарплаты бюджетников к средней зарплате по стране. Но, конечно, если средняя зарплата продолжит расти, то, конечно, будем вынуждены принимать еще какие-то решения в этом году по повышению зарплаты бюджетникам», — сказал Турчин.

При этом первый вице-премьер подчеркнул, что должно соблюдаться соотношение производительности труда и роста зарплат во всех сферах.

Ранее сообщалось, что во второй половине года правительство намерено предметно, с участием Минтруда и вице-премьера Александра Турчина, заняться предприятиями со средней зарплатой менее 500 рублей.

Напомним, Александр Лукашенко подчеркнул в ходе доклада министра образования Игоря Карпенко, что «учитель должен получать как минимум среднюю зарплату». Он также заметил, что достойную зарплату должны получать и работники дошкольных учреждений.

23 августа, принимая с докладом премьер-министра Сергея Румаса, президент напомнил о задаче по повышению зарплатнизкооплачиваемых категорий работников: «Мы договаривались низкооплачиваемых как-то поднимать: социальную сферу — образование, в здравоохранении — нянечки, работники низкого звена. Они же люди, надо их поддерживать как-то».