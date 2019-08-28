Егор Герасимов впервые вышел во второй круг US Open

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Белорусский теннисист Егор Герасимов, попавший в основную сетку последнего в этом сезоне турнира из серии «Большого шлема» — Открытого чемпионата США — через квалификацию, вышел во второй круг.

Фото из архива

На старте турнира Егор в тяжелейшем матче переиграл в трех партиях Ллойда Харриса (ЮАР) — 7:5, 7:6, 7:6.

Это пока наивысшее достижение белоруса на турнире в Нью-Йорке.

В борьбе за выход в третий раунд он поспорит с аргентинцем Диего Себастьяном Шварцманом.

Напомним, ранее сообщалось, что Арина Соболенко и Александра Саснович также успешно преодолели первый барьер US Open.
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Тэги: теннис US Open Персона: Егор Герасимов

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