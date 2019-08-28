Охлобыстин высказался о белорусах

Известный российский актер Иван Охлобыстин дал характеристику белорусам.

Одну из самых звездных своих ролей Иван Охлобыстин сыграл в сериале «Интерны»

Рассуждая в интервью «Собеседнику» о свободе слова в России, он вспомнил о белорусах.

«Я понимаю, как важно систематизировать информацию, потому что сейчас нам дано свободы слова даже больше, чем мы можем понести», — заметил актер.

На недоумение корреспондента издания он рассказал о Беларуси.

«Там все прекрасно, — считает Охлобыстин. — Там люди-эльфы. Я люблю белорусов».

Однако, обратил он внимание, когда общаешься на политические темы, «сразу все схлопывается».

«У них очень строгая система надзора, благодаря которой, наверное, находясь в опасной близости с украинцами и поляками, они все равно сохраняют свою государственность», — заявил актер.