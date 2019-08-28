Урожай-2019. Ни дня без сгоревшей техники?

Кроме огромных денег, которые государство вкачивает в сельское хозяйство, есть и другие расходы, которые никак нельзя назвать запланированными.

Очередная единица сельхозтехники «пала смертью храбрых» во время битвы за урожай-2019.

Как сообщили в Витебском облуправлении МЧС, накануне днем на поле ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный» возле деревни Краснопольцы (Оршанский район) произошло возгорание пресс-подборщика-обмотчика предприятия.

Отмечается, что пресс-подборщик был прицеплен к трактору и производил уборку соломы в поле.

После того, как возник пожар, механизаторы отцепили трактор и отогнали его на безопасное расстояния.

Они также своими силами пытались потушить, но не смогли.

Как ранее писали Naviny.by, сегодня ночью на пожаре в Лидском районе погиб хозяин дома.