Лукашенко собрался в Казахстан

Александр Лукашенко в ближайшее время собирается посетить Казахстан, чтобы обсудить все актуальные вопросы двухсторонней повестки дня.

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Как заявил президент на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым, «перспективы и возможности у нас еще более весомы, нежели те результаты, которых мы достигли».

По мнению главы государства, используя те интеграционные возможности, которые сегодня существуют между Беларусью и Казахстаном, говорить о миллиарде товарооборота смешно: «Это должны быть миллиарды долларов товарооборота. И мы это можем сделать».

Лукашенко заметил, что в ближайшее время сможет посетить Казахстан, а также напомнил о договоренностях с президентом, господином Касымом-Жомартом Токаевым, которого назвал «очень порядочным, образованным и мною очень уважаемым человеком»: не торопясь серьезно посмотреть и подвергнуть ревизии отношения, после чего выработать план действий на будущее.

Президент также передал через посла привет и пожелания здоровья «моему давнему другу, с которым мы не один пуд соли съели, — Нурсултану Абишевичу».

Напомним, новым главой дипломатической миссии Казахстана в Минске назначен Аскар Бейсенбаев. Ему 58 лет. Он был главой Представительства президента в парламенте, а впоследствии занимал должность вице-спикера верхней палаты парламента.