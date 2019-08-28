Лукашенко — главе МИД Турции: надо увеличивать товарооборот

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По словам Александра Лукашенко, между Беларусью и Турцией сложились «очень хорошие отношения». Об этом он заявил на встрече с министром иностранных этого государства Мевлютом Чавушоглу.

Фото пресс-службы президента

Президент не сомневается, что визит главы МИД в Минск станет новым импульсом в развитии двусторонних отношений, поможет «систематизировать наши отношения» и «приведет в порядок торгово-экономические отношения».


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Кроме этого, надеется Лукашенко, будут решены существующие ныне проблемы: «Главное, чтобы Вы их, не стесняясь, обозначили, а мы, понимая Вас, смогли на это достойно отреагировать».

Глава государства подчеркнул, что между странами нет закрытых тем, а поэтому необходимо выходить на новый уровень торгово-экономического сотрудничества.

«Работать есть над чем. Нам, конечно, надо совершенствовать фундамент отношений, торгово-экономические отношения. Такие страны, как Турция и Беларусь, имеющие огромный потенциал в своем развитии, могут иметь в разы больший товарооборот, нежели сейчас. У нас, можно сказать, какая-то неразбериха в этом отношении», — заявил президент.
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Тэги: Беларусь-Турция Персона: Александр Лукашенко Мевлют Чавушоглу Город: Минск

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