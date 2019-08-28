Каждый второй белорус зарабатывает менее 250 долларов в месяц

Во втором квартале 2019 года доля граждан Беларуси с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума составила 5,1% против 5,3% в первом.

Менее 200 рублей среднедушевых располагаемых ресурсов в месяц имело 2,7% населения (в предыдущем квартале — 2,9%), от 200,1 до 250 — 4,3% (4,8%), от 250,1 до 300 — 6,5% (7,1%), от 300,1 до 350 — 9% (11,4%), от 350,1 до 400 — 10,1% (12%), от 400,1 до 500 — 22,1% (19,7%), от 500,1 до 600 — 14,2% (14,2%), от 600,1 до 700 — 10% (9,8%), от 700,1 до 800 — 6,1% (5,8%), более 800 рублей — 15% (12,3%), свидетельствуют данные официальной статистики.

На питание белорусы тратят 39,5% доходов, на непродовольственные товары 31,4%, на оплату ЖКУ — 7,2%.