Украинец умышленно облил 18-летнюю дочь кислотой

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Пострадавшая попала в больницу с ожогами лица, груди и левого бедра. Она рассказала, что отец насиловал ее последние семь лет.


Украинка пыталась продать 16-летнюю дочь в бордель

По информации Нацполиции Хмельницкой области, в Белогорское отделение поступило сообщение из местной больницы о том, что к ним доставили 18-летнюю девушку, которую неизвестный облил химическим веществом, вызвав ожоги лица, груди и левого бедра.

Неизвестный вызвал девушку на пастбище, связал ее, облил веществом, похожим на кислоту, после чего скрылся. Злоумышленник был в темной одежде и балаклаве, однако потерпевшая узнала в нападающем родного отца.

На 42-летнего мужчину завели уголовное дело.
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Тэги: поджог дочь кислота насилие Город: Хмельницкий

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