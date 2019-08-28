Украинец умышленно облил 18-летнюю дочь кислотой

Пострадавшая попала в больницу с ожогами лица, груди и левого бедра. Она рассказала, что отец насиловал ее последние семь лет.

По информации Нацполиции Хмельницкой области, в Белогорское отделение поступило сообщение из местной больницы о том, что к ним доставили 18-летнюю девушку, которую неизвестный облил химическим веществом, вызвав ожоги лица, груди и левого бедра.

Неизвестный вызвал девушку на пастбище, связал ее, облил веществом, похожим на кислоту, после чего скрылся. Злоумышленник был в темной одежде и балаклаве, однако потерпевшая узнала в нападающем родного отца.

На 42-летнего мужчину завели уголовное дело.