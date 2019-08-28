Более 30 человек погибли после поджога бара мексиканской бандой

Инцидент произошел в юго-восточном мексиканском порту Коацакоалькос, штат Веракрус.

Источник: codigoveracruz.com

По данным Генеральной прокуратуры штата Веракрус, в баре погибли 26 человек, еще 13 человек госпитализированы с серьезными травмами. По более новой информации, погиб минимум 31 человек, передает codigoveracruz.com .

По словам президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, участники гангстерской банды подожгли здание и заблокировали все запасные выходы, поэтому люди не могли выбраться из горящего бара.

По его информации, подозреваемые в нападении находились под стражей в этом году, однако впоследствии их освободили.