Более 30 человек погибли после поджога бара мексиканской бандой

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Инцидент произошел в юго-восточном мексиканском порту Коацакоалькос, штат Веракрус.

Источник: codigoveracruz.com

По данным Генеральной прокуратуры штата Веракрус, в баре погибли 26 человек, еще 13 человек госпитализированы с серьезными травмами. По более новой информации, погиб минимум 31 человек, передает codigoveracruz.com.

По словам президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, участники гангстерской банды подожгли здание и заблокировали все запасные выходы, поэтому люди не могли выбраться из горящего бара.

По его информации, подозреваемые в нападении находились под стражей в этом году, однако впоследствии их освободили.
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Тэги: поджог гибель людей Мексика Город: Коацакоалькос

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