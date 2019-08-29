Депутат бундестага уточнила свою информацию о визовом соглашении с Беларусью

Барбара Хендрикс, которая 26 августа прибыла в Минск с трехдневным визитом в составе немецкой парламентской делегации, на своей странице в «Фейсбуке» уточнила информацию насчет соглашения об упрощении визового режима с Беларусью.

Содержание ее сообщения в переводе на русский язык после актуализации таково:

«Сейчас я нахожусь в Беларуси в составе делегации. Во время встречи с министром иностранных дел Владимиром Макеем и посещения мемориального комплекса "Тростенец" обнаружилось наличие общих взглядов представителей Германии, Европейского союза и Беларуси, и в последние годы заметна хорошая динамика. Мы видим, что Минск ищет контакты с европейскими странами. Поэтому я уверена, что запланированное соглашение об упрощении визового режима в предстоящем феврале вступит в силу и будет наполнено реальным содержанием».

Ранее последняя фраза звучала иначе: «Поэтому я уверена, что запланированное соглашение об упрощении визового режима будет подписано в предстоящем феврале и наполнено реальным содержанием».

Барбара Хендрикс — член комитета по международным делам бундестага, бывший министр окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности ФРГ, член Социал-демократической партии Германии.

29 июля глава представительства ЕС Андреа Викторин, которая в августе завершила дипломатическую миссию в Беларуси, заявила в интервью БелаПАН, что соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии Евросоюз и Беларусь планируют подписать осенью нынешнего года.