Тела восьми погибших нашли под руинами в украинском Дрогобыче

Поисково-спасательная операция окончена, под завалами жилого дома людей больше нет.

Фото: dsns.gov.ua

По сообщению пресс службы ГСЧС Украины, спасатели нашли тела женщин 1998, 1975, 1955, 1940, 1939 годов рождения, мужчин 1977 и 1962 г.р., а также пятилетнего мальчика.

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 470 человек и 75 единиц техники. Было загружено и вывезено 29 самосвалов строительного мусора.

В ночь на 28 августа в городе Дрогобыч Львовской области произошел обвал подъезда четырехэтажного жилого дома. Среди причин обвала называют взрыв природного газа, размыв грунта под домом и перепланировку.