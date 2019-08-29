Google запрещает Huawei устанавливать свои приложения на смартфон Mate 30

Компания Huawei может столкнуться с серьезными препятствиями при запуске своего следующего флагманского телефона, Mate 30.

Гаджет может остаться без приложений и сервисов Google из-за запрета США, сообщает The Verge .

При этом устройства по-прежнему будут использовать Android, который по своей сути является открытым программным обеспечением с открытым исходным кодом. То есть о запуске собственной ОС на этих смартфонах речь пока не идет.

Но Google подтвердил, что Mate 30 и Mate 30 Pro, которые, по слухам, будут запущены 18 сентября, не смогут получить приложения и службы Google, многие из которых являются очень важными.

Huawei работает над собственной альтернативой Play Store с 2018 года в качестве варианта для подобной ситуации, но запрет США означает, что впереди будет тяжелая битва, поскольку такие компании, как Twitter, Facebook, Pinterest или любые другие компании США не смогут предлагать приложения для этого магазина, даже если бы захотели.