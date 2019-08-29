Прямой эфир. В Киеве началось первое заседание новой Рады
В зале Верховной Рады Украины зарегистрировались 405 депутатов девятого созыва.
Первое пленарное заседание открыл самый старший нардеп Юрий Иоффе. После этого в сессионном зале прозвучал государственный гимн.
Депутаты заслушали краткое выступление премьер-министра Владимира Гройсмана, который, согласно закону, сложил с себя полномочия. Действующий состав Кабмина продолжает исполнять свои функции до назначения нового правительства.
Одним из первых зарегистрированных законопроектов стал документ о земельной реформе.