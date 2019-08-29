Меркель обсудила с Путинным украинский вопрос

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В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель стороны обсудили украинский вопрос.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин и Меркель подчеркнули безальтернативность минского процесса как основы урегулирования.

Стороны отметили необходимость продолжения совместной работы в рамках «нормандского формата».

По данным пресс-службы, Путин акцентировал внимание Меркель на важности «серьезной подготовительной работы в контексте возможного проведения очередного саммита «нормандской четверки», с тем чтобы выйти на конкретные позитивные результаты».

Сюжет: Переговоры по Украине
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Тэги: переговоры по Украине в Минске Персона: Ангела Меркель Владимир Путин

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