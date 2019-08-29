Судьбу Канопацкой ОГП решит 17 сентября

Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая объявила о намерении выдвигаться на парламентские выборы 2019 года по списку Объединенной гражданской партии.

«Я направила еще 26 августа заявление в Минскую городскую организацию ОГП заказным письмом с уведомлением, — сообщила БелаПАН Канопацкая. — Я знаю процедуру выдвижения от собственной партии, от которой выдвигалась уже четыре раза. Чтобы избежать кривотолков, я открыто заявила, что намерена выдвигаться от ОГП. Это ни в коем случае не говорит о том, что я не буду проводить сбор подписей и что я не буду проводить агитацию. Это просто заявление о том, что я, как член партии, приняла решение участвовать в избирательной кампании».

В ОГП БелаПАН сообщили, что заявление пока не получали. По словам пресс-секретаря партии Анны Красулиной, Канопацкая имеет две возможности для выдвижения от партии — через конференцию Минской городской организации 17 сентября и через общий съезд, который пройдет 29 сентября.

«Минская городская конференция ОГП, на которую Анна Канопацкая будет приглашена, будет рассматривать вопрос о ее выдвижении, и потом это будет утверждать съезд. Кроме того, есть возможность предложить свое выдвижение непосредственно на съезде партии», — сказала Красулина.

В июле Анна Канопацкая сообщала БелаПАН, что одна из членов политсовета ОГП на заседании 10 июля предложила включить в повестку дня ее исключение из партии. По словам депутата, среди обоснований такого предложения звучало, что она якобы «не соблюдает устав партии, вредит имиджу партии и не выполняет решения партии».

Исполняющий обязанности председателя ОГП Николай Козлов не исключил, что такое мнение мог высказывать кто-либо из присутствующих, но в повестку дня «ни прошедшего собрания политсовета партии, ни в следующем собрании этот вопрос включен не будет». Он пояснил БелаПАН, что Канопацкая имеет полное право выдвигаться на выборы в Палату представителей по партийному списку на общих основаниях.

«Анна спросила по поводу предстоящей избирательной кампании. Я пояснил, что на общих основаниях, и она пользуется всеми правами члена партии. Но ей придется, чтобы выдвинуться от партии, пройти рекомендацию минской городской организации и съезда, которые будут утверждать кандидатов. Так все делают, в том числе и я», — сообщил Козлов.