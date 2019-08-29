Инициатор пикетов об отмене отсрочек от службы в армии: цель достигнута

Инициатор серии легальных пикетов в Минске против закона об отмене отсрочек от службы в армии Антон Самаль считает цель их проведения достигнутой. Об этом он заявил БелаПАН, подводя итоги серии пикетов.

Разрешенные акции проходили ежедневно в Киевском сквере Минска с 23 по 29 августа. Это одно из мест, отведенных властями для проведения массовых мероприятий по уведомительному принципу.

Последняя акция из серии прошла 29 августа. По словам активиста — без инцидентов.

«Я считаю, что основная цель достигнута и информирование прошло успешно. Немного, но люди подходили, интересовались, собрал около десятка подписей за отмену этого закона», — пояснил Самаль.

Как сказал активист, стоимость каждого пикета составила около 100 рублей. На каждом мероприятии дежурил экипаж «скорой» и сотрудники милиции.

По информации БелаПАН, в ближайшее время согласованные акции намерены провести другие активисты.

Аналогичные пикеты также проводились 19 и 24 августа в Минске, 25 августа в Могилеве. Их организуют участники движения ProtestBy, инициированного Денисом Тихоненко, помощником депутата Анны Канопацкой. Они выступают против закона «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства», который был подписан Александром Лукашенко 24 июля.

Документ предусматривает предоставление отсрочки от призыва на срочную военную службу для получения общего среднего образования, а также единовременной отсрочки для получения первого образования, позволяющего получить специальность или профессию. Таким образом, выпускники учебных заведений профессионально-технического профиля до обучения в вузе и выпускники вузов — бакалавры до обучения в магистратуре или аспирантуре должны будут отслужить в армии.