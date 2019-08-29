Что Лукашенко подарил Дональду и Мелании Трамп

Александр Лукашенко во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном попросил его передать подарки для Дональда и его супруги Мелании Трамп.

В частности, как рассказали в эфире новостей телеканала «Беларусь 1», для Дональда Трампа белорусский руководитель передал кортик, а для Мелании Трамп — скатерть и салфетки изо льна.

«Хочу воспользоваться случаем и передать. Это изделия из белорусского льна. Наверное, в Америке уже такая ткань не производится. Передайте это Меланье, это женское. Потому что она имеет отношение к славянскому льну (Мелания Трамп родилась в Словении. — БелаПАН.», — сказал Лукашенко.

Преподнося кортик, белорусский руководитель с иронией заявил: «Вот это передайте президенту. Я вмешивался в американские выборы и болел за Трампа».

Самому Болтону глава белорусского государства подарил эксклюзивный набор шоколада без сахара, созданный к II Европейским играм и водку, которая «не продается в магазине».