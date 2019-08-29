Болтон поставил Зеленского в пример президенту Лукашенко

Определить, какими у Беларуси будут отношения с Россией, должен белорусский народ. Такое мнение высказал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 29 августа в Минске в интервью телеканалу «Настоящее время» по итогам переговоров с Александром Лукашенко.

«Я был в администрации президента Джорджа Буша-старшего, когда развалился Советский Союз и республики стали независимыми. С тех пор политика США оставалась неизменной: мы поддерживаем суверенность и независимость этих стран. Разумеется, каждая страна выбирает для себя сама. В США мы знаем, где лежит суверенитет — в первых словах Конституции: мы — народ. Поэтому то, чего хочет народ Беларуси, и должно определить, какие у нее будут отношения с Россией», — сказал Болтон, отвечая на вопрос по поводу разговоров об объединении Беларуси и России в единое союзное государство.

По его словам, на переговорах с Лукашенко разговора о предстоящих в Беларуси выборах не велось. «Мы действительно говорили о правах человека. Я говорил о недавних выборах президента Зеленского и парламентских выборах в Украине, говорили о потрясающем коалиционном правительстве, которое есть сейчас в Молдове. Так что я думаю он (Лукашенко. — БелаПАН.) представляет, что происходит вокруг него в Европе. Он видит Польшу с ее демократией, Эстонию, Латвию и Литву. Я думаю, это понятно», — отметил советник президента США.

Он не считает, что в администрации президента Трампа правам человека уделяется меньше внимания, чем во времена предшествующих лидеров США.

«Думаю, что внутри самой Беларуси растет новое поколение — люди, которые никогда не были частью Советского Союза. Они видят, чем занимаются на Западе и по всему миру их ровесники, люди их возраста. И я думаю, что это естественный процесс эволюции. Я не преуменьшаю проблемы, с которыми нам нужно работать, но я думаю, что в мире происходит множество вещей, которые требуют от США разговаривать с другими странами», — сказал Болтон.

«Президент Трамп продемонстрировал, что он готов разговаривать с Ким Чен Ыном, лидером Северной Кореи, а это не рай для прав человека. Но нужно было говорить о ядерной проблеме — это достаточная причина», — дополнил он.

Отвечая на вопрос, что США могли бы сделать, чтобы обеспечить суверенитет Беларуси в случае российской оккупации, Болтон сказал: «Напомню, США, Великобритания и Россия — все трое были гарантами суверенитета и границ Беларуси, Украины и Казахстана, которые передали ядерное оружие России. И Россия нарушила свои собственные гарантии. Так что я не думаю, что виноваты США или Великобритания. Я думаю, что, вступая в договоры о контроле за оружием с Россией, нужно быть осторожным, следить, чтобы она выполняла свои обязательства. Нарушением Будапештского меморандума в данном случае было использование Россией военной силы против Украины».

По словам американского политика, в США готовы говорить на тему ослабления санкций в отношении Беларуси. «Я думаю, мы будем говорить о ряде санкций в отношении Беларуси из-за беспокойства о правах человека или нераспространении оружия. И посмотрим, сможем ли мы проработать эти проблемы. Я думаю, это будет важный и тяжелый разговор, но его стоит вести», — подчеркнул советник Трампа.

В целом он позитивно оценил встречу с Лукашенко. «Я начинал этот разговор без ожиданий, что это может произойти, но это была захватывающая беседа», — сказал Болтон.